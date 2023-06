GALLERY: Faculty Dance Concert 5.19-20

London Webb, JD Brobst, Maryanne Jauregui, Josue Ortega, Lyrik Martinez, Elise Schaffroth, Moriah Smith, Marty Winn, Yarleen De La Hurta, Dalila Gonzalez, Angelina Alcaraz, Lauren Sondoval, Eva Repkova, Libby Patterson, Faith Bettencourt perform at the at the Palomar Faculty dance concert 2023

Xavier Albistegui-Dubois, Rylee Allbaugh, Savannah Baxter, Ellery Bolton, Gabriela Esquenazi, Olivia Filbig, Rhiann Glaudini, Austin Hale, Courtney Heinkel, Lance Holmes, Noah Parr, Andrew Reynolds, Kaitlyn Rogers, Chloe Saye, Sarah Schechter, Abigail Shue, Jeremiah Shue, Murphy Smith, Janelle Thomas, London Webb perform “Jet Set” at the Palomar Faculty dance concert 2023

JD Brobst, Shonna Brookins Wiggins, Theresa Dimapilis, Karina Hernandez, Joshua Hoyo Jr, Mimi Jarguin, Maybeth Jordan, Shelby Rae Rattray, Eva Repkova, Vanessa Reyes, Marissa Romero, Lynette Reed, Wunela Salazar, Angelique Valdivia, Juan Velasquez, Lucinda Salazar perform “Maori” at the Palomar Faculty dance concert 2023

faculty dance concert grand finale at Palomar College 2023

Dancers (in no order) Lydia Tonanzin Contreras, Michelle Pledger, Celeste Pozoz, Janelle Thomas, Madeline Elizabeth Rayon, Gail Gonzales Coloyan, Araceli Aguilar perform “Agogo visits Sinaloa, Mexico” at the Palomar Faculty dance concert 2023

South Sea Medley performed at the Palomar Faculty dance concert 2023

JD Brobst, Shonna Brookins Wiggins, Jarquin, Mabeth Jordan, Abraham Perez, Marissa Pomero, Shelby Rae Rattray, Eva Repkova, Vanessa reyes, Kayla Rivera Abriga, Lynette Reed, Wenela Selorew, Angelique Valdivia, Juan Velasquez, Andrea Ramirez perform “Tahitian Otea” at the Palomar Faculty dance concert 2023

Janel Thomas performs “Wade in the River” at the Palomar Faculty dance concert 2023

(in no order) Alexis Hermosillo, Aracely Ortiz (Aguilar), Brynne Lucas, Lucinda Aguilar, Mariel Pichardo, Will Mendoza, Zachary Simon, Janel Thomas, Celeste Pozos perform “the Mambo Cabaret” at the Palomar Faculty dance concert 2023

London Webb, JD Brobst, Maryanne Jauregui, Josue Ortega, GraCe Edwards, Moriah Smith, Marty Winn, Yarleen De La Huerta, Dalila Gonzales, Juan Velasquez, Ai Tsujimoto, Sora Fujimoto, Angelina Alcaraz, Kirra Irvine, Eva Repkova, Faith Bettencourt, Kasey Guterrez performing at the Palomar Faculty dance concert 2023

Andrew Reynolds and Sarah Schecter perform “Jump Joint” at the Palomar Faculty dance concert 2023

Rylee Allbaugh, Ellery Bolton, Alexis Coates, Courtney Heinkel, Lorelei Marcus, Elizabeth Patterson, Kaitlyn Rogers, Lucinda Salazar, Sarah Schechter, Moriah Smith, Murphy Smith, Stacia Stotts, Janelle Thomas, Ai Tsujimoto, London Webb perform “Sophisticated Swing” at the Palomar Faculty dance concert 2023

Pause with Celeste and Zack performed at the Palomar Faculty dance concert 2023

Rylee Allbaugh, Ellery Bolton, Alexis Coates, Gabriela Esquenazi, Litzy Gil, Rhiann Glaudini, Courtney Heinkel, Lorelai Marcus, Elizabeth Patterson, Katilyn Rogers, Lucinda Salazar, Lauren Sandoval, Joy Sauder, Sarah Schechter, Zachary Simon, Moria Smith, Murphy Smith, Stacia Stotts, Janelle Thomas, Ai Tsujimoto, London Webb perform “Surf Rock” at the Palomar Faculty dance concert 2023

“Pause with Lauryn and Lance” performed at the Palomar Faculty dance concert 2023

JD Brobst, Shonna Brookins Wiggins, Bella Hamblin, Karina Hernandez, Joshua Hoyo Jr, Noemi Jarquin, Maybeth Jordan, Abraham Perez, Marissa Pomero, Shelby Rae Rattray, Eva Reprkova, Vanessa Reyes, Kayla Rivera Abriga, Lynette Reed, Wenela Selorew, Angelique Valdivia, Juan Velasquez, Lucinda Salazar perform “South Sea Medeley” at the Palomar Faculty dance concert 2023

Alexis Coates, Courtney Heinkel, Kaitlyn Rogers, Lucinda Salazar, Sarah Schechter, Stacia Stotts, Janelle Thomas, London Webb perform “Rhythm in the Sole” at the Palomar Faculty dance concert 2023

“Pause with Ai and Marty” performed at the Palomar Faculty dance concert 2023

“Pause with Ryles” performed at the Palomar Faculty dance concert 2023

dancer performing at the Palomar Faculty dance concert 2023

Dottie Akers, Elise Schaffroth, Faith Bettencourt, Isabella Plate, Jaden Berrong, Kenya Hernandez, Lance Holmes, Lauren Sandoval, London Webb, Libby Patterson, Litzy Gil, Lyrik Martinez, Rylee Allbanga, Rhiann Glaudini, Sarah Schechter, Stacia Stotts, Lucinda Salazar perform “Sweet Gerogia Brown” at the Palomar Faculty dance concert 2023